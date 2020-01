Arrestata Gina Cetrone: traffici illeciti per finanziare la campagna elettorale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ finita in manette l’ex consigliera regionale del Lazio Gina Cetrone, l’accusa è di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, con l’aggravante del metodo mafioso. La donna, ora coordinatrice Lazio di ‘Cambiamo! con Toti’, in collaborazione con il marito utilizzava esponenti del clan Di Silvio per riscuotere crediti e per la campagna elettorale. … L'articolo Arrestata Gina Cetrone: traffici illeciti per finanziare la campagna elettorale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

