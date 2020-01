Arma letale, in arrivo il quinto film con Mel Gibson e Danny Glover? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non c’è fine al recupero nostalgico dal passato di titoli di successo: l’ultima in ordine di tempo a venire recuperata, secondo le notizie più recenti circolate in queste ore, è la saga di Arma letale. La serie filmica, inaugurata nel 1987 con la pellicola diretta da Richard Donner, vedeva come protagonisti Mel Gibson e Danny Glover nei panni di una bizzarra coppia di poliziotti di Los Angeles che, dopo gli iniziali dissidi, collaborano a malincuore formando un sodalizio impareggiabile. Fra colpi di scena, scene d’azione e tanto umorismo, il franchise ha originato ben altri tre film usciti fino al 1998 e anche una serie tv reboot (con attori diversi) andata in onda per tre stagioni fino al 2019. Ora però la novità è l’intenzione di realizzare un quinto capitolo cinematografico con i protagonisti originali. In una recente roundtable organizzata da The Hollywood ... wired

