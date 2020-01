Ariano Irpino, dopo Franza arriva il commissario prefettizio D’Agostino (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – All’indomani della conferma delle dimissioni di Enrico Franza arriva il commissario prefettizio. La scelta è ricaduta su Silvana D’Agostino. Nata a Napoli, laureata in Scienze Politiche ed in Giurisprudenza, è entrata nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1990 ed ha svolto funzioni dirigenziali in diverse prefetture quali Benevento, Lecce e Campobasso. Ad Avellino ha ricoperto negli anni che vanno dal 2010 al 2014 le funzioni di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, per poi essere destinata a svolgere l’incarico di vice prefetto vicario a Teramo. Numerosi gli incarichi di rilievo svolti dalla dr.ssa Silvana D’Agostino nel corso della sua carriera, che vanno da quelli di commissario straordinario in diversi comuni a quelli di presidente di commissioni concorsuali presso enti locali e di ... anteprima24

