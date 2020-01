Antonella Elia si sfoga con Clizia Incorvaia: “Troppe prese per il cu*o” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Antonella Elia a Clizia Incorvaia: “Tutti ipocriti” Ieri sera Antonella Elia, parlando a tu per tu con Clizia Incorvaia e Licia Nunez nella cucina della casa del GF Vip 2020, ha rivelato di aver notato alcuni atteggiamenti da parte di determinati inquilini davvero poco spontanei. Per tale ragione la bionda showgirl non ha potuto esternare a Clizia del Grande Fratello Vip tutto il suo dispiacere per questa situazione: “Troppe prese per il cu*o…Le persone stanno facendo una messa in scena qui…Stanno fingendo…Determinati comportamenti mi sembrano ipocriti, costruiti…Al solo scopo di raggiungere i loro fini…” Anche Licia è poi intervenuta, asserendo di pensarla allo stesso modo, sorprendendosi che si sia accorta di questa situazione fin troppo tardi: “Adesso te ne sei accorta?” Clizia Incorvaia svela a ... lanostratv

trash_italiano : Il rossetto di Antonella Elia dopo il bacio di 5 minuti. #GFVIP - trash_italiano : Nel bene e nel male, Antonella Elia sta portando avanti questa edizione signori. #GFVIP - trash_italiano : Antonella Elia mood della vita. -