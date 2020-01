Annamaria Sorrentino, Ex Miss Campania Muore ad Agosto: Indagato il Marito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una vacanza finita in tragedia, quella di Annamaria Sorrentino: precipitata da un balcone, l’ex Miss Campania Muore il 16 Agosto scorso. Adesso, le indagini sono a una svolta: non si è trattato di un incidente e gli inquirenti puntano sul Marito della ragazza, Paolo Foresta. Per i familiari di Annamaria, era scontato sin da subito si trattasse di omicidio. Annamaria, il Marito e altre due coppie erano arrivati da qualche giorno nella casa-vacanze di Tropea, luogo in cui, all’indomani del FerrAgosto, si è conclusa in modo tragico la vita della 29enne campana, nota al pubblico per aver conquistato qualche anno fa la fascia di Miss Campania. Di questi giorni, la notizia: non si crede più all’incidente o al suicidio e viene Indagato il Marito. La famiglia, sin da subito, aveva puntato il dito sul giovane o comunque non aveva creduto al suicidio. Pare che quella vacanza ... youreduaction

