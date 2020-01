Angelica e Mazzoni, c’è anche il triangolo: il Secchione impazzisce per Marco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione, Angelica innamorata di Marco: Mazzoni rassegnato Angelica e Mazzoni sembravano destinati a diventare una coppia alla Pupa e il Secchione ma evidentemente era solo il sogno dei tanti che amano lui, dolce e timido quanto basta per entrare nel cuore dei telespettatori. Lei è invece presissima di Marco, il pupo … L'articolo Angelica e Mazzoni, c’è anche il triangolo: il Secchione impazzisce per Marco proviene da Gossip e Tv. gossipetv

breakingnewsit : TT: mazzoni, angelica, Zlatan, cipriani, giulio cesare e #4ore. - gaiaintheworld : RT @Valenti76624544: Mazzoni che sbuca ovunque ci siano Angelica e il pupo #lapupaeilsecchione - IoSto_Con_Briga : RT @Valenti76624544: Mazzoni che sbuca ovunque ci siano Angelica e il pupo #lapupaeilsecchione -