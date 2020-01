Andrea Montovoli sorprende Paolo Ciavarro al GF Vip: “Non ho pianto…” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli spiazza Paolo Ciavarro: “Non ho pianto per 12 anni” La storia raccontata nelle scorse ore da Andrea Montovoli ha colpito molto i numerosi spettatori a casa. Difatti il ragazzo ha parlato per la prima volta della morte del padre. Una perdita questa che l’ha segnato a vita: “Avevo solo 12 anni…E dopo la sua morte io non ho pianto per 12 anni…” Una rivelazione che ha lasciato completamente di sasso Paolo Ciavarro, il quale si è limitato a dire: “Ammazza…Io piango pochissimo…Poco eh…Ma 12 anni senza piangere no…Mai successo…” A quel punto Andrea del GF Vip ha svelato di aver avuto questa reazione proprio perchè la morte del padre è stato un dolore grandissimo. Un dolore che è riuscito a metabolizzare solo dopo tanti anni, non facendo però mistero di starci ancora male al ... lanostratv

