Amrabat alla Fiorentina, c’è l’accordo con il giocatore ma il Verona vuole 20 milioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Fiorentina ha trovato l’intesa con Sofyan Amrabat per il trasferimento a giugno ma ora Il club toscano deve presentare un’offerta all'Hellas Verona, che chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Il centrocampista marocchino è al centro di tante trattative di questa sessione invernale di mercato visto che è stato accostato in successione prima all'Inter, poi al Napoli e ora alla Fiorentina. fanpage

