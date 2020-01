Amadeus, paura per Sanremo? “Non sono preoccupato. Ringrazio Dio” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sanremo 2020, Amadeus: “La paura adesso non c’è. Ringrazio Dio perchè posso fare ciò che sognavo” Manca meno di una settimana all’inizio del Festival di Sanremo 2020, che Amadeus condurrà in prima serata su Rai1, da martedì a sabato della prossima settimana. E proprio in vista del debutto del 70° Festival della canzone italiana di Sanremo, Amadeus ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale TeleSette, confessando: Adesso non c’è paura, piuttosto c’è adrenalina, sono entusiasta. Non sono preoccupato, sono felice e non vedo l’ora di iniziare. Subito dopo ha poi aggiunto: “Ringrazio Dio perchè posso fare quello che ho sempre sognato”. Amadeus sui cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020: “sono orgoglioso dei 24 Big” Continuando la breve intervista pubblicata sulle pagine del ... lanostratv

CarmenGuadalaxa : RT @tempoweb: #SabrinaSalerno senza paura: 'A #Sanremo mi sento a casa' - gaetanosimeoli : RT @tempoweb: #SabrinaSalerno senza paura: 'A #Sanremo mi sento a casa' - jeremyj15367476 : RT @tempoweb: #SabrinaSalerno senza paura: 'A #Sanremo mi sento a casa' -