Amadeus non ha preso bene l’attacco di Michelle Hunziker: ecco come ha reagito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A seguito della polemica per le frasi di Amadeus su Francesca Sofia Novello, Michelle Hunziker ha registrato un video nel quale ha bacchettato il collega. Ma come l’ha presa il conduttore di Sanremo 2020? Pare non proprio bene, a svelare i retroscena c’ha pensato il settimanale Chi nelle su ‘Chicche sanremesi’. “La sua delusione più forte è stata il duro attacco che gli ha rivolto, per questa frase, Michelle Hunziker. Chi conosce Amadeus sa che non è maschilista e si è solo espresso male (in casa sua comanda la moglie Giovanna). Da Michelle non se lo aspettava proprio”. Tutto dipende dal rapporto che c’è tra Amadeus e Michelle. Se i due sono grandi amici, forse effettivamente la Hunziker avrebbe potuto almeno parlarne con lui prima di registrare quel video, se invece sono solo colleghi, non credo che Michelle abbia fatto nulla di male. Michelle ... bitchyf

FBiasin : Una fonte mi dice che l'#Inter punta su 2 esterni (io dico #Young e #Moses) e un gran centrocampista. Occhio al nom… - IlContiAndrea : #Amadeus: 'Mi ha ferito sentirmi accusare di sessismo da persone che mi conoscono bene e che sanno che non è vero.… - stanzaselvaggia : L’ufficio stampa di Amadeus l’ha già avvisato di non dire che tra Jennifer e la Jolie lui comunque preferiva la Jolie? -