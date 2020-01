Amadeus deluso dalla cattiveria di chi ha voluto colpirlo (Foto) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Immaginavamo il forte dispiacere di Amadeus nell’incassare le critiche, le accuse di essere sessista e maschilista (Foto). Alla rivista Oggi il conduttore parla di vera cattiveria, quelle critiche che gli sono piovute addosso le ha sentite rivolte a lui come uomo. Al suo sfogo nell’intervista si aggiunge anche la soffiata di Alfonso Signorini che sulla rivista Chi rivela che Amadeus non si aspettava un attacco da Michelle Hunziker. Sembra che sia stata proprio lei a fargli più male. Non accetta e non accetterà mai certe accuse e al settimanale Oggi inizia sottolineando che il livello di cattiveria lo ha deluso: “Hanno voluto colpire l’uomo”. Niente maschilismo, quella frase del passo indietro era stata pronunciata proprio da Francesca Sofia Novello, lui l’ha ripetuta ed è stata recepita da alcuni in un modo del tutto diverso. Inutile spiegare che si riferisse alla discrezione della ... ultimenotizieflash

anonimanapolet1 : Sanremo, l'indiscrezione: 'Amadeus deluso da Miscell Uzzingher e Giovanotti personalmente a me nun me pass manc po… - zazoomblog : Sanremo 2020 Amadeus deluso da Michelle Hunziker e Jovanotti: l’indiscrezione - #Sanremo #Amadeus #deluso… - infoitcultura : Sanremo, l'indiscrezione: 'Amadeus deluso da Michelle Hunziker e Jovanotti' -