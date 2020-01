Alitalia, ok al prestito ponte del governo: 400 milioni di euro che la società restituirà in 6 mesi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge su Alitalia, con 140 voti a favore, un contrario e 100 astensioni. Il prestito elargito dal governo ammonta a 400 milioni di euro, che dovranno essere restituiti in sei mesi: servono a garantire l'operatività della compagnia, e per avviare una nuova procedura volta all'individuazione di nuovi acquirenti. fanpage

