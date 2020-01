Alessia Ventura Instagram, seducente in babydoll: «Che gambe bellissime!» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alessia Ventura è una conduttrice televisiva, modella, showgirl e attrice italiana. Dal 2001 al 2003 è stata una delle letterine di Passaparola. La showgirl poi ha preso parte anche al reality La Talpa. La Ventura è anche molto attiva suoi social. Il profilo Instagram di Alessia Ventura è seguito da oltre 290 mila followers. Poche ore fa ha deciso di migliorare la loro giornata postando una foto decisamente sensuale. L’ex letterina in babydoll è paradisiaca. Il suo fisico perfetto ha tutte le curve al punto giusto e il suo stacco di coscia non passa minimamente inosservato. Il post è piaciuto moltissimo e in poco tempo è stato invaso da like e commenti. Leggi anche –> Alessia Ventura Instagram, scollatura mozzafiato delinea il décolleté: «Corpo super hot» Alessia Ventura Instagram: seducente in babydoll La bellissima Alessia Ventura ha postato una foto su Instagram ... urbanpost

