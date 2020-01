Alessia Marcuzzi lascia la conduzione dell’isola dei famosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi lascia l’Isola dei famosi, oggi è arrivata l’ufficialità da Mediaset, anche se era stata annunciata alla presentazione dei palinsesti Alessia Marcuzzi non condurrà più l’Isola dei famosi, attraverso una nota Mediaset che annuncia: «Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’isola dei famosi 2020». E’ caccia al nuovo nome. In pole position ci sarebbe Ilary Blasi che dopo EuroGames e la decisione di non condurre la nuova edizione del Grande fratello Vip 2020 al momento non ha programmi in vista. La suggestione Simona Ventura è da scartare, la conduttrice su Twitter ha sottolineato «Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! E’ un bellissimo programma». L’Isola dovrebbe andare in onda ad aprile al termine del ... musicaetesti.myblog

