Alessia Marcuzzi, dopo 5 edizioni l'addio ufficiale a L'Isola dei Famosi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Se nei giorni scorsi si trattava di voci di corridoio, ora è ufficiale: Alessia Marcuzzi lascia la guida de L'Isola Dei Famosi. Un comunicato stampa redatto dall'azienda ha confermato che per la conduttrice ci sono altri progetti alle porte. La Marcuzzi abbandona L'Isola dopo 5 anni Sarebbe di comune accordo la conclusione alla quale la Marcuzzi e Mediaset sono giunti. Alessia, infatti, lascia il timone del reality per dedicarsi ad altre avventure televisive. Oltre alla sua puntata settimanale de Le Iene (in onda a partire da febbraio), pare che per la conduttrice si stiano aprendo altre opportunità. Una bella novità questa per L'Isola dei Famosi che, da quando era approdata sui canali Mediaset (migrando dalla Rai) nel 2015, per la decima edizione, aveva sempre avuto come presentatrice la Marcuzzi. Il tutto, per la durata di ben cinque stagioni.

