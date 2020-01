Alessia: “Io, escort a 40 anni perché non trovo lavoro, ho pensato al suicidio assistito” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La storia di Alessia, escort 40enne che vive di questo perché, seppur laureata in Scienze sociali, non riesce a trovare altri lavori: "Mi sono sentita dire durante un colloquio che sono diversamente donna. È come sei io da donna transgender, indossassi l'abito della prostituzione. Ho pensato al suicidio assistito per mettere fino a questo rogo". fanpage

