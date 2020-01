Alessandra Mussolini Attacca Liliana Segre: “Da Nonnina a Strega di Biancaneve” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alessandra Mussolini è nuovamente finita nella bufera, tanto che il suo cognome è diventato un trend topic su Twitter. Andiamo per gradi. Qualche giorno fa, la Mussolini ha rilasciato un’intervista al programma Radio Cafè. Fin qui, niente di male. Però, nel corso della trasmissione, si inizia a discutere sul comune di Verona, intenzionato a dedicare una via a Giorgio Almirante, storico fondatore di Msi. Si passa poi a parlare del fatto che Liliana Segre, sopravvissuta all’olocausto e senatrice a vita, si sia opposta a ciò. Così, Alessandra Mussolini ha ben pensato di commentare e Attaccare la Segre: “Stiamo discutendo di cosa è odio e cosa non lo è. È proprio ciò di cui dovrebbe occuparsi la commissione contro l’antisemitismo, presieduta dalla Segre. Non provochiamo l’effetto contrario, altrimenti ci si trasforma da Nonnina a Strega di Biancaneve“. ... youreduaction

lauraboldrini : La prossima volta che ad Alessandra #Mussolini viene in mente di parlare di Liliana Segre conti fino a dieci - TeresaBellanova : #75190 Alessandra, questo è l'odio. #Mussolini - Emagorno : Le parole di Alessandra Mussolini sono vergognose, Liliana #Segre è un patrimonio dell’Italia. Il 31 gennaio confer… -