Alena Seredova, l’ex di Gigi Buffon è incinta: il papà è Alessandro Nasi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alena Seredova, l’ex di Buffon è in dolce attesa: il figlio è di Alessandro Nasi Alena Seredova è incinta. Questo sarà il suo terzo figlio e il papà è Alessandro Nasi. L’ex di Gigi Buffon ha annunciato il suo stato interessante via social, precisamente tramite Instagram, pubblicando un dolce scatto. “Noi. Tu. Quando l’amore regala vita. Per sempre”. La didascalia accompagna un’immagine in bianco e nero che ritrae il suo ventre rigonfio e le mani unite a simboleggiare un cuore. Alena Seredova ha ritrovato la felicità dopo Buffon Il nuovo arrivo in famiglia è previsto per giugno 2020, come ha spiegato Alena, già mamma di due bambini avuti dal lungo matrimonio con Gigi Buffon. La separazione con l’ex portiere della Juve è stata dolorosa, il divorzio è arrivato nel 2014, dopo che Buffon aveva conosciuto la giornalista Ilaria D’Amico, della ... tpi

