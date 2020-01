Alena Seredova incinta, prima foto social con il “pancione”: «La cicogna arriverà a giugno!» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La bellissima Alena Seredova è incinta e ha deciso di condividere con tutti i suoi numerosi followers la bellissima notizia. La showgirl, insieme al suo nuovo compagno Alessandro Nasi, a giugno diventerà madre per la terza volta. Alena, infatti, ha altri due figli, David Lee e Louis Thomas, nati dalla sua precedente relazione con il calciatore Gianluigi Buffon. Il post in bianco e nero su Instagram di Alena Seredova ha davvero commosso tutti quanti. La lieta novella ha fatto completamente impazzire i followers, i quali hanno lasciato una marea di like e messaggi di auguri. Leggi anche –> Alena Seredova Instagram, meravigliosa anche a 14 anni: «Non sei cambiata per niente!» Alena Seredova incinta: prima foto social con il “pancione” La bellissima Alena Seredova con una foto di una dolcezza incredibile ha comunicato a tutti i suoi sostenitori che fra pochi mesi ... urbanpost

