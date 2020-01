Alena Seredova incinta! La foto (a sorpresa) del pancione e la gioia immensa: “L’amore regala la vita” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. È una dedica dolcissima e una foto esplicativa quella che sceglie Alena Seredova, 41 anni, per comunicare ai suoi follower la bellissima novella. L’ex moglie di Gianluigi Buffon, oggi compagna dell’imprenditore Alessandro Nasi è in attesa del suo terzo figlio. Dopo David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon, la showgirl è nuovamente pronta per diventare mamma. La Seredova ha dato l’annuncio su Instagram, dove ha postato uno scatto del pancino “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, ha scritto la modella a corredo della foto che ha subito fatto incetta di like e commenti, tra i quali quelli di personaggi famosi come Laura Torrisi, Federica Fontana, Justine Mattera, Giovanni Ciacci, Natasha Stefanenko e tanti altri. ( dopo la foto) L’ex moglie di Buffon non ha mai nascosto la voglia di ... caffeinamagazine

