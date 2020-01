Alena Seredova incinta: il dolcissimo annuncio sui social (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una bellissima notizia, quando sta per arrivare un bebè è sempre il caso di festeggiare. Ed è stata Alena Seredova oggi a regalarci una bella notizia di cronaca rosa. L’ex modella ha infatti annunciato dalla sua pagina instagram di essere in dolce attesa. Con un dolce messaggio ha annunciato felicissima la gravidanza, mostrando la prima foto del pancione. Nessuna indiscrezione in queste settimane da parte delle riviste di cronaca rosa, la notizia arriva quindi oggi davvero inaspettata. IL MESSAGGIO DI Alena Seredova SUI social: UNA CICOGNA STA PER ARRIVARE “Una cicogna arriverà a giugno! O forse sarà un corvo? Chissà, ma questo è il nostro amore e non vedo l’ora”. Con poche parole e una foto a immortalare un pancino più che sospetto, Alena Seredova ha annunciato su Instagram la sua gravidanza che suggella ulteriormente l’amore con il ... ultimenotizieflash

