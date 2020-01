Alena Seredova, incinta del terzo figlio: FOTO col pancione e annuncio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cicogna in arrivo per Alena Seredova. La showgirl lo ha annunciato sui social con uno scatto del suo pancione. “La cicogna arriverà a giugno!”, scrive. Alena Seredova incinta, l’annuncio sui social terzo figlio in arrivo per Alena Seredova, che a 41 anni ha annunciato, tramite social, di aspettare un bambino dall’attuale compagno, il manager Alessandro Nasi. Niente gossip e paparazzi, la Seredova, infatti è riuscita a mantenere la notizia segreta, fino a quando non si è sentita sicura di poter condividere la sua gioia con i fan. Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, questa la didascalia che accompagna l’immagine che la modella ha pubblicato sui social, uno scatto in bianco e nero con il ventre scoperto, le sue mani che formano un cuore e quelle del suo compagno che l’abbracciano. L'articolo Alena Seredova, incinta del terzo figlio: ... velvetgossip

