Alena Seredova è incinta: un figlio da Alessandro Nasi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Con queste parole ad accompagnare una foto del pancione, Alena Seredova ha annunciato a sorpresa ai suoi followers di Instagram di essere incinta. La modella croata, 41 anni, è fidanzata con Alessandro Nasi e ha già due figli, David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon. In due post, uno in italiano e l’altro in croato, Alena Seredova ha pubblicato due foto che immortalano le sue mani che stringono il pancione di pochi mesi mentre il compagno l’abbraccia. “Non vediamo l’ora”, ha aggiunto rivelando che il bebè in arrivo nascerà a giugno: “La cicogna arriverà a giugno! O sarà un corvo? Chi lo sa. Ora è il nostro amore e non vediamo l’ora”. L’ex moglie di Gigi Buffon è incinta di 4 mesi, ma il sesso del nascituro non è stato ancora reso noto. Visualizza questo post su ... ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Alena Seredova è incinta: un figlio da Alessandro Nasi - zazoomnews : Alena Seredova la vendetta più dolce su Buffon e Ilaria DAmico: pancione e terzo figlio in arrivo - #Alena… - NATOlizer : Avete mai visto il compagno di Alena Seredova? Diversissimo da Buffon -