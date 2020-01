Alena Seredova è incinta: l'annuncio su Instagram (FOTO) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alena Seredova ha pubblicato su Instagram la FOTO con cui ha fatto sapere ai suoi di essere incinta di Alessandro Nasi, suo compagno dopo la fine del matrimonio con Gianluigi Buffon. Alena Seredova è incinta: con due FOTO su Instagram ha annunciato l'arrivo del terzo figlio, il primo con l'imprenditore Alessandro Nasi. L'ex modella ha già due maschietti e non ha mai nascosto il desiderio di avere una femminuccia. Alena Seredova è incinta del terzo figlio. La modella ceca naturalizzata italiana lo annuncia con ben due FOTO su Instagram, la prima in italiano e la seconda in ceco, la pancia che cresce in primo piano: "Noi. Tu. Quando l'amore regala la vita. Per sempre". Nel post in ceco veniamo a sapere che la cicogna arriverà a giugno "Una cicogna arriverà a ... movieplayer

