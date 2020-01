Alena Seredova è incinta: la showgirl aspetta un figlio da Alessandro Nasi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Quando l’amore regala la vita”. Con queste parole Alena Seredova dà il più bello degli annunci: la 41enne showgirl aspetta il primo figlio dal manager Alessandro Nasi. La notizia è giunta via Instagram grazie ad un tenero scatto che ritrae un pancione e quattro mani che lo avvolgono.L’ex moglie del portiere Gigi Buffon ha voluto aggiungere alla foto una dedica speciale: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Un riferimento all’amore per il manager 46enne, a cui Alena Seredova è legata dal 2015. La showgirl è già mamma di Louis Thomas (nato nel 2007), e David Lee (2009), entrambi nati dal matrimonio con Buffon. Molti i messaggi di affetto e congratulazioni arrivati via social per la coppia dopo il lieto annuncio. “Tanta felicità!”, “Questa ... huffingtonpost

