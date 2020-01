Alena Seredova è in dolce attesa: un figlio da Alessandro Nasi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. E’ una dedica dolcissima e una foto esplicativa quella che sceglie Alena Seredova, 41 anni, per comunicare ai suoi follower la lieta novella. La compagna di Alessandro Nasi è in attesa del suo terzo figlio, dopo David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon. La cicogna arriverà a giugno… Nelle foto compaiono le sue mani e quelle del compagno che stringono il pancione di pochi mesi. In un secondo post la ex di Gigi Buffon scrive in lingua ceca e annuncia che il bebè nascerà a giugno. “Non vediamo l’ora” ha scritto. attualitavip.myblog

