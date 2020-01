Alan Friedman contro Claudio Borghi e Bagnai a L'aria che tira: "Non sono economisti" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ad Alan Friedman, tutto ciò che è Lega, da Matteo Salvini in giù, proprio non piace (eufemismo). E l'economista lo dimostra senza troppe ambiguità nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7 con il quale era ospite in collegamento. Nel suo mirino, ci finisc liberoquotidiano

La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Matteo #Salvini ha un corpo mistico, il suo successo elettorale è indiscutibile, no… - La7tv : #lariachetira @AlanFriedmanit: 'Non si possono sprecare soldi, va smantellata Quota 100 e sul reddito di cittadinan… - FlavioM1771 : RT @Libero_official: 'Borghi e Bagnai non sono economisti': l'attacco di Alan Friedman ai due leghisti #lariachetira -