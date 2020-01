Al Bano e Romina: tutte le volte che sono andati a Sanremo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Al Bano e Romina torneranno a calcare il palco dell’Ariston come ospiti, presentando anche un inedito scritto per loro da Malgioglio: la notizia è ufficiale da tempo e l’attesa è tutta focalizzata sulla prima serata della kermesse, quando la voce di Cellino San Marco e la sua ex moglie si esibiranno in compagnia della figlia Romina Jr. I due avrebbero dovuto gareggiare ma, come rivelato da Malgioglio nel salotto di Verissimo, hanno optato per un’altra alternativa in quanto la Power aveva paura della competizione. Poco male, perché l’attesa per quello che è il loro primo inedito dopo tanto tempo è comunque fervente! Come ben si sa, la presenza del 4 febbraio 2020 non sarà certo un debutto per la coppia. Al Bano e Romina – che hanno già presenziato in qualità di ospiti nel 2015 portando sul palco un medley dei loro brani più celebri – devono infatti a ... dilei

