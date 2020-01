Agrigento, torna in Italia e si sente male: Lorena muore a 44 anni per malaria (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Loredana Guida si è ammalata al rientro in Italia da un viaggio in Africa. La 44enne era stata a Lagos, in Nigeria dove probabilmente è stata punta da una zanzara infetta. Secondo i familiari, in ospedale non sarebbe scattato nessun allarme e la donna sarebbe rimasta per ore in sala d’attesa con 39 di febbre prima del ricovero. Non ce l’ha fatta Loredana Guida, l’insegnante e giornalista siciliana che era ricoverata in ospedale da alcuni giorni per malaria. La 44enne è morta nelle scorse ore al San Giovanni Di Dio di Agrigento. La donna si era sentita male al rientro in Italia dopo un viaggio all’estero accusando forti malesseri e febbre alta che l’avevano spinta infine a ricorrere alle cure ospedaliere. Con l’aggravarsi delle sue condizioni, infatti, Lorena era dovuta correre al pronto soccorso dove però pensavano si trattasse di semplice stato influenzale. Nonostante tutte le terapie ... limemagazine.eu

