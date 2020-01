Agricoltura: Coldiretti, cimice asiatica si abbatte su 48 mila aziende in Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Verona, 30 gen. (Adnkronos) - La cimice asiatica, l’insetto killer dei raccolti arrivato dall’Asia, ha devastato i campi e i frutteti di 48mila aziende in Italia, 7685 quelle venete, con un danno che supera i 740 milioni di euro a livello nazionale e 160 milioni in Veneto. E’ quanto emerge dal Dossi liberoquotidiano

Montecitorio : Settore #ittico e #pesca professionale, in Commissione #Agricoltura audizioni @fai_cisl, @flaicgil, @uilapesca,… - angeloghinelli : RT @Tg1Raiofficial: #CLIMA #Coltivazioni a rischio La #cimiceasiatica, #Insettokiller dei raccolti, ha devastato i campi di 48-mila aziende… - varesenews : Da Varese a Fieragricola: agricoltori prealpini contro gli insetti -