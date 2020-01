Agricoltura: Coldiretti, cimice asiatica si abbatte su 48 mila aziende in Italia (3) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Adnkronos) - A livello nazionale – sottolinea la Coldiretti - si attende infatti urgentemente il via libera del Ministero dell’Ambiente che, sentiti il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della Salute, deve emanare le linee guida per il via libera alla vespa sam liberoquotidiano

Montecitorio : Settore #ittico e #pesca professionale, in Commissione #Agricoltura audizioni @fai_cisl, @flaicgil, @uilapesca,… - angeloghinelli : RT @Tg1Raiofficial: #CLIMA #Coltivazioni a rischio La #cimiceasiatica, #Insettokiller dei raccolti, ha devastato i campi di 48-mila aziende… - varesenews : Da Varese a Fieragricola: agricoltori prealpini contro gli insetti -