Adriana Volpe contro Rita Rusic (e Magalli). “Infantile!”, tuona spettatore (Di mercoledì 29 gennaio 2020) GF Vip, Adriana Volpe criticata da uno spettatore: “Infantile parlare di Giancarlo Magalli” Davide da Messina ha scritto a La Posta di Alessandro Cecchi Paone su DiPiù Tv, ammettendo di trovare infantile e di pessimo gusto la scelta di Adriana Volpe di parlare al Grande Fratello Vip dei suoi scontri con Giancarlo Magalli, avvenuti in più puntate de I Fatti Vostri, prima del suo passaggio a Mezzogiorno in Famiglia. C’è una causa di diffamazione in corso, perchè portare la vicenda in un reality show? “La Volpe è così ingenua da dimenticare che ogni suo sospiro è trasmesso in tv?” Alessandro Cecchi Paone pensa che Adriana Volpe al GF Vip ci sia andata apposta per far sapere al pubblico la sua versione dei fatti contro Magalli e si augura che i suoi avvocati l’abbiamo istruita su che cosa dire, “per non trasformare un vantaggio di immagine in un ... lanostratv

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - IlContiAndrea : Diciamoci la verità. Ventiquattro ore su ventiquattro, sotto lo stesso tetto, con Adriana Volpe è più una prova di… - davidemaggio : Rita Rusic über alles! «(Adriana Volpe) se devi fare la maestra della scuola falla con Magalli non con me, a romp… -