Adotti cane in Puglia? Veterinario gratis: nuova legge su tutela animali (Di giovedì 30 gennaio 2020) nuova legge sulla tutela degli animali in Puglia. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato ieri il disegno di legge per il controllo del randagismo, che abroga contestualmente il vecchio provvedimento sul tema, risalente al 1995. La legge contiene grandi novità, a partire dagli incentivi alla popolazione, per favorire chi adotta un quattrozampe. Puglia, nuova legge su tutela animali Il nuovo provvedimento ha definito le competenze della Regione e dei Comuni per il risanamento o costruzione dei canili sanitari. Inoltre la legge stabilisce i requisiti delle strutture di ricovero e gli obblighi dei gestori; istituito anche l’anagrafe degli animali d’affezione. La norma regola anche le attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all’Albo regionale, che non dovranno avere fini di lucro e definisce nuovi parametri per l’esposizione e la vendita di cani e ... notizie

