Abusi sessuali di gruppo su due fratelli: a Prato indagati 9 religiosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Le indagini partite dalle dichiarazioni dei due fratelli, minorenni all'epoca dei fatti. Ma le vittime potrebbero essere di più Per anni, fra le mura delle sedi di Prato e Calomini, in provincia di Lucca, dell'ex comuntà religiosa I discepoli dell'Annunicazione si sarebbero consumati Abusi sessuali su due fratelli, minorenni all'epoca dei fatti. E accusati delle presunte violenze sarebbero 5 sacerdoti, un frate e altri 3 religiosi. Secondo quanto riporta la Nazione, che ha dato la notizia, la procura di Prato avrebbe aperto un'inchiesta per presunti Abusi sessuali. Le indagini sulla comunità religiosa, che era nata con l'intenzione di guidare e sostenere i ragazzi, strappandoli a situazioni difficili, avrebbero invece portato alla luce un ambiente fatto di violene e Abusi. Le vittime accertate finora sarebbero due: si tratterebbe di due fratelli, ... ilgiornale

