A Montercorvino Pugliano non arriva la posta, bollette e cartelle consegnate già scadute (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, da diverso tempo la corrispondenza rimane negli uffici postali o viene consegnata molto in ritardo. Il sindaco Chiola ha chiesto un incontro coi referenti di Poste Italiane in seguito ai numerosi disagi della cittadinanza, che oltre a non ricevere comunicazioni è costretta a pagare more e interessi sulle bollette. fanpage

