A Discovery of Witches, il nuovo fantasy drama da stasera su Sky! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe sbarca da stasera su Sky Atlantic, con il fantasy drama tratto dalla saga di Deborah Harkness! A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe è la nuova serie fantasy in arrivo da stasera su Sky: al centro della storia due personaggi, lei giovane accademica appassionata di alchimia, nonché strega che ha rinnegato la sua vera natura; lui un affermato genetista che è anche un affascinante vampiro vecchio 1500 anni. Il loro amore impossibile e la missione che li accomuna metteranno a rischio la pace secolare stabilita tra le creature soprannaturali. In arrivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV A Discovery of Witches - Il Manoscritto delle Streghe, il fantasy drama a tinte ... movieplayer

Noovyis : (A Discovery of Witches, recensione: magia e (troppi) sentimenti sostengono la serie) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? A Discovery of Witches, il nuovo fantasy drama da stasera su Sky! - cinemaniaco_fb : ?????????????? A Discovery of Witches, recensione: magia e (troppi) sentimenti sostengono la serie… -