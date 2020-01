90 anni di Gene Hackman, “cattivo” che sapeva far ridere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tocca domani il traguardo dei 90 anni un'icona del cinema americano, EuGene Allen Hackman, per tutti Gene Hackman, vincitore di due Oscar e protagonista in decine di film di successo, in molti dei quali interpretava ruoli da cattivo. Nato a San Bernardino, California, il 30 gennaio 1930, trascorse i primi anni a Dundville, in Illinois, dove il padre lavorava come giornalista per un quotidiano locale. A 16 anni si arruolo' nei Marines, congedandosi tre anni dopo. Frequento' quindi un corso di giornalismo all'Universita' dell'Illinois e la School of Radio Technique, iniziando a lavorare per emittenti locali. Solo intorno ai 30 anni decise di tentare la carriera di attore, iscrivendosi a corsi di arte drammatica della Pasadena Playhouse.L'esordio sul grande schermo arrivo' a meta' anni '60 e presto giunse anche il successo. Nel 1964 recito' in 'Lilith' di Robert Rossen al fianco di ... ilfogliettone

