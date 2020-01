4 persone hanno perso la vita per birra contaminata da glicole dietilenico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) birra contaminata da glicole dietilenico, già quattro persone sono morte per aver bevuto questa sostanza organica solitamente utilizzata come solvente. I casi riguardano il Brasile e in particolare lo stato del Minas Gerais, a sud est della capitale Brasilia. Il Ministero dell’Agricoltura del paese sudamericano ha già condotto dei test che confermano la contaminazione e la morte causata da glicole dietilenico in quattro persone almeno. Se le vittime accertate, morte per aver bevuto la birra contaminata da glicole dietilenico, sono quattro, ci sarebbero almeno 22 casi sospetti, per i quali si parla di sospetto avvelenamento, come riportato da Food Safety News. Secondo quanto riportato dai media locali, la presenza di questa sostanza tossica sarebbe stata rilevata in 32 lotti di 10 diverse birre a marchio Backer (Belorizontina, Capixaba, Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, ... bigodino

