Youtube gioca tutte le sue carte per vincere la guerra degli esport (Di martedì 28 gennaio 2020) Grand Finals della Overwatch League a Philadelphia. (Photo by David Patlut/ESPAT Media/Getty Images) Non accenna a placarsi la guerra tra le piattaforme che trasmettono esport in streaming. Twitch, Mixer e Youtube si contendono a suon di contratti i migliori videogiocatori sulla piazza. Youtube ha scelto di sfoderare l’artiglieria pesante riuscendo a mettere le mani in esclusiva su tre eventi esport di grande rilievo: Call of Duty League, Overwatch League e il campionato di Heathstone. Finora i tre appuntamenti erano stati trasmessi da Twitch. Ma ora il produttore dei tre titoli, Activision Blizzard, ha deciso di passare alla concorrenza. A dicembre 2018 Twitch gestiva il 67% delle ore guardate nel mercato dei giochi in streaming. Ma la rincorsa di Mixer e Youtube ha fatto sì che, solo un anno dopo, la piattaforma di Amazon sia scesa al 61%. Gli esport non sono un affare di poco conto. ... wired

