Yakuza: Like A Dragon raggiunge il traguardo di 300.000 unità vendute (Di martedì 28 gennaio 2020) Prima della sua pubblicazione, erano in molti a non essere pienamente convinti del nuovo Yakuza: Like A Dragon e del suo sistema di combattimento a turni, tuttavia pare che le vendite non ne abbiano risentito.E' stato infatti annunciato che il titolo ha raggiunto il traguardo di 300.000 unità vendute, tra settore fisico e digitale. L'ultimo capitolo della serie Yakuza 6: The Song of Life è riuscito a raggiungere le 500.000 copie vendute, questo in soli 8 giorni. Ovviamente i numeri di Yakuza: Like A Dragon sono inferiori di molto, tuttavia c'è da considerare che parliamo di un capitolo con un nuovo protagonista ed un sistema di combattimento tutto nuovo.Yakuza: Like A Dragon è stato pubblicato su PS4 il 16 gennaio sul territorio giapponese e dovrebbe arrivare anche in occidente nel corso di quest'anno. la serie si prepara inoltre a sbarcare su Xbox One, con Yakuza 0, Yakuza Kiwami e ... eurogamer

