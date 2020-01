World Cancer Day: a Cosenza il convegno su oncologia, prevenzione e terapia (Di martedì 28 gennaio 2020) Il 4 febbraio 2020 presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, in occasione del World Cancer Day, sarà organizzato dall’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi il convegno dal titolo “oncologia: Update tra prevenzione e terapia”. L’evento è stato ufficialmente visionato e accettato dalla commissione internazionale del World Cancer DAY 2020 e Cosenza, al momento è l’unica città italiana a supportare tale movimento di portata mondiale. Saranno presenti diverse associazione partner, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), l’ALT (Associazione Lotta Tumori), e l’AIB (Associazione Italiana Biologi). Non mancheranno i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Cosenza Dott. Franco Iacucci e del Prof. Luigi Morrone – Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Unical L’evento sarà introdotto dal dott. ... meteoweb.eu

