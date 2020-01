WhatsApp, le chat di gruppo per segnalare posti di blocco non sono illegali (Di martedì 28 gennaio 2020) Creare gruppi WhatsApp in cui effettuare segnalazioni di posti di blocco istituiti localmente dalle forze dell’ordine, al fine di eluderne i controlli, non può essere considerato un reato. A stabilirlo è stata Luisa Vanzino, giudice per le indagini preliminari che ha condotto l’inchiesta su 49 ragazzi della Valle Scrivia, in Liguria, indagati proprio per aver creato una chat di gruppo su WhatsApp, con oltre 100 partecipanti, con lo scopo di evitare multe o sospensioni delle patenti. Si tratta di una conclusione destinata a far discutere, perché fino a ieri per la giurisprudenza corrente, creare gruppi “solidali” con lo scopo di diffondere informazioni sulla presenza di controlli da parte delle Forze dell’Ordine era considerato illegale, in quanto contravverrebbe al principio di divieto di turbamento o interruzione di pubblico servizio, come stabilito ... ilfattoquotidiano

