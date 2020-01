WhatsApp, attenzione alla nuova truffa che azzera il credito (Di martedì 28 gennaio 2020) WhatsApp è indubbiamente l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo. Si stima, infatti, che quotidianamente siano miliardi i messaggi scambiati tra gli utenti. Quale terreno più fertile e proficuo per i malintenzionati, dunque, di un’app come questa utilizzata da così tanta gente? È delle ultime ore la notizia di una nuova truffa che sta girando proprio su WhatsApp sotto forma di messaggio promozionale. Si tratta, però, di una truffa. Ecco, più da vicino, di cosa si tratta. WhatsApp, la truffa dell’iPhone 11 Potremmo tranquillamente ribattezzarla come truffa dell’iPhone 11 quella che, in questi giorni, si sta perpetrando ai danni di moltissimi utenti di WhatsApp. Come prende vita questo tentativo di truffa? Semplice! Gli utenti ricevono sul proprio smartphone un sms da una chat WhatsApp che li informa di essere destinatari di una promozione ... kontrokultura

KontroKulturaa : WhatsApp, attenzione alla nuova truffa che azzera il credito - - cianuro85 : RT @FakeNews_Bufale: ATTENZIONE - Girano vari AUDIO su WHATSAPP su un infetto a Lecce del virus cinese CORONAVIRUS: TUTTO FALSO - https://t… - rberetta83 : RT @FakeNews_Bufale: ATTENZIONE - Girano vari AUDIO su WHATSAPP su un infetto a Lecce del virus cinese CORONAVIRUS: TUTTO FALSO - https://t… -