West Ham, la salvezza in Premier una “assoluta necessità finanziaria” (Di martedì 28 gennaio 2020) La retrocessione dalla Premier League è la più grande minaccia al benessere finanziario del West Ham. Lo scrive, come riporta il Guardian, lo stesso club londinese nel bilancio chiuso il 31 maggio 2019 con un rosso al lordo delle imposte di 28,8 milioni di sterline. La necessità, tuttavia, è quella di rimanere in Premier League. La … L'articolo West Ham, la salvezza in Premier una “assoluta necessità finanziaria” calcioefinanza

LivEchoLFC : ?? Keita question ?? Minamino poser ?? Fabinho dilemma - CalcioFinanza : West Ham, la salvezza in Premier una “assoluta necessità finanziaria” - sportli26181512 : #Finanza #Notizie West Ham, la salvezza in Premier una “assoluta necessità finanziaria”: La retrocessione dalla Pre… -