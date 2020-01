Wanda Nara tradita da Maxi Lopez prima di Icardi? Rivelazione e reazione (Di martedì 28 gennaio 2020) Che bomba, ieri, nella parte finale del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini: Wanda Nara, prima di Icardi, è stata tradita da Maxi Lopez? L’argentina in studio… Wanda Nara (fonte: instagram, screenshot) Puntata davvero interessante, ricca di spunti e in cui non sono mancate le sorprese per il pubblico, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri: a far discutere molto, una bomba lanciata da Alfonso Signorini che vedrebbe Wanda Nara tradita, da Maxi Lopez, prima della storia con Icardi. Nella parta finale del programma, quando era oramai tardi, il conduttore e re del gossip ha asserito che Elisa De Panicis e Maxi Lopez “hanno avuto una tresca”. Poi ha aggiunto che tale relazione avrebbe avuto luogo quando l’opinionista argentina presente in studio e il calciatore stavano ancora insieme. Come se non bastasse, la ... chenews

trash_italiano : Mettete la risata di Wanda Nara su Spotify per favore? #GFVIP - trash_italiano : Che sobrietà Wanda Nara ?? #GFVIP - Italia_Notizie : Elisa De Panicis ha avuto un flirt con Maxi Lopez, Wanda Nara: “Sono cornuta” -