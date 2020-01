Wanda Nara esplosiva su Instagram: il pubblico del GF in delirio (Di martedì 28 gennaio 2020) La bellissima moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, continua a lasciare senza fiato con i suoi tantissimi scatti: il décolleté dell’opinionista è esplosivo Wanda Nara, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.Instagram.com/Wanda icardi/?hl=it) La seducente Wanda Nara, moglie del famoso calciatore ed ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, proprio non riesce a stare lontana dai suoi amati social e soprattutto dalla sua pagina Instagram dove è seguita da circa 6,1 milioni di follower. La nota opinionista del Grande Fratello Vip, come accade di consueto, pubblica diversi scatti davvero bollenti e seducenti, e i fan proprio non riescono a resisterle. L’ultima fotografia pubblicata da Wanda è davvero da urlo, infatti, la moglie di Icardi si è mostrata con una top nero scintillante che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Il ... chenews

