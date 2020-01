Volontari in classe con educatori, guerra tra sindacato e Regione Lombardia: “Asili nido a rischio”: (Di martedì 28 gennaio 2020) È scontro tra Regione Lombardia e sindacato Fp Cgil Lombardia sulla delibera regionale 2662 sugli asili nido, che apre alla presenza di Volontari delle associazioni del terzo settore in classe al fianco degli educatori professionali. "È pericoloso e sbagliato voler introdurre Volontari nei servizi: la compresenza non deve essere assicurata da personale non educativo", affermano i lavoratori, che hanno organizzato un presidio davanti al Pirellone. "Nessuna contrazione, ma flessibilità nella gestione di un servizio importante per le famiglie", è la replica dell'assessore regionale Bolognini. fanpage

