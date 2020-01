Vittorio Feltri: «Il comunismo è una malattia mentale e l’Emilia Romagna è un vivaio di riciclati» (Di martedì 28 gennaio 2020) C’è chi perde e mantiene un aplomb di classe. Poi c’è chi, come Vittorio Feltri, che dopo aver caricato di aspettative il voto regionale in Emilia-Romagna, invece di ammettere la sconfitta e concedere ai ‘rivali’ l’onore delle armi, parte all’attacco con insulti vari. Il direttore di Libero lo ha fatto due giorni dopo i risultati che hanno visto il successo di Stefano Bonaccini – e della coalizione di Centrosinistra – a Bologna e dintorni. Per non farsi mancare nulla, usa parole come: «comunismo malattia mentale». E non finisce qui, come direbbe il compianto Corrado Mantoni. LEGGI ANCHE > Feltri dice che è un dato di fatto che esistano scuole per ‘borghesi’ e altre per ‘poveracci e immigrati’ Un editoriale al veleno, quello scritto da Vittorio Feltri e pubblicato su Libero del 28 gennaio 2020, che parte da una verità, per poi travalicare i classici ... giornalettismo

Vittorio Feltri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vittorio Feltri