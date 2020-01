Vittoria Deganello Instagram conturbante nella sauna: «Che ponte», la posa alla Belen però no! (Di martedì 28 gennaio 2020) Divide, e nemmeno poco, l’ultimo post Instagram di Vittoria Deganello: l’influencer sbarcata dalla ‘nave’ di Uomini e Donne non riesce a convincere pienamente il social. Sarà lo scotto da pagare per i recenti rumors che la vorrebbero insieme a Giordano Mazzocchi? Troppo ‘viva’ ancora l’immagine di Nilufar Addati accanto all’ex corteggiatore per poter pensare di vedere un’altra donna, tra l’altro ex rivale della stessa Addati, tra le braccia del Mazzocchi. E se questa è la Deganello, via al ‘gioco del massacro’ contro Vittoria. Vittoria Deganello Instagram, lo scatto in sauna divide enormemente Non sono bastate le smentite della diretta interessata a placare il chiacchiericcio: “Non bisognerebbe mai parlare per sentito dire”, aveva scritto la Deganello qualche giorno fa su Instagram, dove il tutto viene alimentato. “Non mi sono mai espressa perché per me tutto questo è ... urbanpost

