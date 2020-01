Virus cinese: ponte aereo da Pechino all’Italia per il rientro dei connazionali. Fiumicino scalo sanitario (Di martedì 28 gennaio 2020) E' stato deciso di convogliare verso l'aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli privati in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino. Si sta procedendo per estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l'atterraggio dei voli dalla Cina solo a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Cinesi invitati a non viaggiare. Chiuse scuole e università firenzepost

